Son Dakika | TEM'de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 15 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde 20'den fazla aracın birbirine girdiği ve yaklaşık 15 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendi.

Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde 20'den fazla aracın birbirine girdiği ve yaklaşık 15 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendi.

Kaza, 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü. Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan tırın ardından gelen yolcu otobüsü ve tırların da olduğu 20'den fazla araç ise birbirine girdi, yaklaşık 15 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan tır sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ise yaralılar, ambulansa alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrasında, kazaya karışan araçların taşıdığı ve viyadükten düşerek yola saçılan malzemeleri polis ekipleri topladı. Öte yandan feci kaza ve oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı