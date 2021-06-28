Son Dakika | Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Son dakika haber: Tekirdağ'da 3 çocuk sahibi Karataş çiftinin düğün hayalini, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da 3 çocuk sahibi Karataş çiftinin düğün hayalini, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin gerçekleştirdi.

Kapaklı Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan ve 14 yıl önce evlenen Mehmet Selim ve Kadriye Karataş çiftine düğün yapmak için kolları sıvadı.

Belediye Başkanı Çetin'in talimatıyla düğün programı hazırlandı çifte de gelin ve damatlık alındı.

Atatürk Kültür Merkezindeki sembolik nikah sonrası oyun havaları eşliğinde düğün yapıldı. Belediye Başkanı Çetin de çifte oyunlarıyla eşlik etti.

Çetin, burada yaptığı konuşmada 14 yıl sonra eksik kalan mutluluğu tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi, çifte 3 çocuğuyla sağlıklı günler ve saadetler diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan