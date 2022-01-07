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TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı ile telefonda görüştü
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tbmm Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Nigmatulin'e Kazakistan'da yaşanan olaylardan dolayı geçmiş olsun dileğinde bulunarak "Kazakistan bizim dostumuz, kardeşimiz. Biz orada olup bitenleri kendi ülkemizde olup bitenler gibi yakından takip ediyoruz." dedi.

Şentop, Kazakistan'da huzur ve güvenliğin sağlanmasının Türkiye açısından çok kıymetli, istikrarının bölge için çok önemli olduğunu vurguladı. TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan devletinin ve Kazakistan halkının, bu zor günleri aşacağına, huzur ve istikrarı sağlayarak daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.

Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ise Şentop'a yaşanan sürece ilişkin bilgi vererek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'nin verdiği destek için teşekkür etti. Nigmatulin, "Değerli dostum size çok teşekkür ederim. Şahsınızda TBMM'deki tüm dostlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten böyle zor günde bizim yanımızda bulundunuz." diye konuştu.

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AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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