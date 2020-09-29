Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir

Son dakika! Meclis'in 1 Ekim'de başlayacağı yeni yasama yılı öncesinde açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop çok tartışılan idam cezasının; kasten adam öldürme, küçüklere ve kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarda düşünebileceğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. Dönem 4. Yasamı Yılı 1 Ekim'de yapılacak törenle başlayacak. Yeni yasama yılı öncesinde TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da daha önceki dönemlerde de sık sık tartışılan idam cezası hakkında konuştu. Şentop, idam cezasının kasten adam öldürme ile kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel saldırıda düşünülebileceğini belirtti.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINA DESTEK VERDİ

A Haber canlı yayınına katılan Başkan Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam yasasıyla ilgili "Ben de bazı suçlar için geri getirilmesinden yanayım. Tasarlayarak kastan adam öldürme, vahşetle kadınlara ve çocuklara karşı işlenmiş cinsel saldırı suçlarına karşı idam geri getirilmelidir ama bunun hem iç hem de dış hukuk anlamında adımlar gerekiyor." ifadelerini kullandı.

YENİ YASAMA YILI 1 EKİM'DE BAŞLAYACAK

TBMM, 2 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 4. Yasama Yılı'ndaki öncelikli işlerinden biri, ekimde süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresi olacak.

İLK GÜNÜN PROGRAMI

Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Genel Kurul, Erdoğan'ın konuşmasının ardından başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.

Yasama yılı açılışına katılacak protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında, TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek. Meclis Başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle bu yıl yapılmayacak.

İLK İŞ TEZKERELER

Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işinin, ekimde süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresinin olması bekleniyor.

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin ele alınması öngörülüyor. Bu arada 6 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

BÜTÇE MARATONU

Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2021 yılı bütçe teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinin bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonu yerine, daha geniş olan TBMM Tören Salonu'nda yapılması düşünülüyor.