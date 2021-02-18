Alkol almak için girdiği metruk binada burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu
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Alkol almak için girdiği metruk binada burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu

18.02.2021 09:08 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:21

Antalya'da metruk bir binaya alkol almak için giren bir şahıs, kötü bir koku duyunca tavan arasını araştırmaya başladı. Bir iskeletle karşılaşan şahıs, ekiplere haber verdi. Ekipler, söz konusu yere balyoz ve kazmalarla ulaşırken, bulunan cansız bedenin 3-4 aydır orada olduğu düşünülüyor.

Saat16.00 sırasında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3001 Sokak üzerindeki kullanılmayan ve depo olarak kullanılan müstakil evde meydana gelen olayda, metruk yapıya alkol almaya gelen bir kişi bir bölümü açık olan kapıdan evin içine girdi.

BİR KOKU DUYDU

Gelen ağır koku üzerine telefonunun ışığıyla tavan arasına bakan şahıs, bir iskelet sistemi gördü. Vatandaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler evin içine girip tavan arasında cansız bedenin yerini belirledi. Alanın dar ve karanlık olması nedeniyle ekipler içeriden detaylı inceleme yapmadı.

BALYOZ VE KAZMA İLE ULAŞTILAR

İtfaiyeden balyoz ve kazma alan polis ekipleri çatının tahta bölümlerini açmak için yukarı çıktı. Rüzgarlı ve soğuk havada tehlikeye rağmen ekipler, yarım saatlik çalışmayla cesedin bulunduğu yerdeki kiremit ve tahtaları kaldırdı. Ekipler iskelet sistemini buldukları cansız bedenin yaklaşık 3-4 aylık olduğunu belirledi.

KEMİK SİSTEMİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri merdiven yardımıyla çıktıkları çatıda kemikler üzerinde inceleme yaptı. Cenaze ekipleri tarafından poşete alınan kemik parçaları kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis kemik sisteminin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Alkol almak için girdiği metruk binada burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu
Alkol almak için girdiği metruk binada burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu
Alkol almak için girdiği metruk binada burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu
Alkol almak için girdiği metruk binada burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu
Alkol almak için girdiği metruk binada burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu
Alkol almak için girdiği metruk binada burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu
Alkol almak için girdiği metruk binada burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu
Alkol almak için girdiği metruk binada burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu
Alkol almak için girdiği metruk binada burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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