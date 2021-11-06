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Son dakika! Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel
Son dakika! Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberler: MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ramazan Karakuzu (32), yaşamını yitirdi.

ANKARA (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ramazan Karakuzu (32), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Ankara-İzmir kara yolu Valeks Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kula'dan İzmir yönüne giden Ramazan Karakuzu, kullandığı 45 V 0606 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak takla attı. Kazada Karakuzu yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Karakuzu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Son dakika! Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika! Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika! Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Son Dakika Haberleri
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