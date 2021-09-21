Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğu açıklandı.

"DARBEYE KARŞI ÇIKIN" ÇAĞRISI

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka; ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

ÜLKE GÜNLER ÖNCESİNDE KARIŞMIŞTI

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde hükümet karşıtı protestocular, 3 gün önce başkente giden ana yol ile limanları ulaşıma kapatmıştı. Doğudaki Beja kabilesi konseyinin liderlerinden Ahmed Musa, eylemcilerin Port Sudan'daki Güney Limanı ve Osif Limanı ile Sevakin Limanı ve başkent Hartum'a giden yolları kapattıklarını söylemişti.

Hükümetin feshedilmesi, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de silahlı hareketlerle imzalanan barış anlaşmasının Sudan'ın doğusu ile ilgili maddelerinin iptali, bölgeyi ilgilendiren konularda hükümetle müzakere platformu oluşturulması, kaynakların bölgeye verilmesi ve bölgenin merkezi yönetimde temsili gibi taleplerinin olduğunu belirten Musa, talepleri karşılanana dek protestoların süreceğini dile getirmişti. Musa, olumlu bir cevap alamadıkları takdirde gelecek günlerde Port Sudan Havalimanı ve madencilik şirketlerinin faaliyetlerini engelleyici başka adımlar atacaklarını kaydetmişti.

Anlaşmanın bölgeyi marjinalleştireceği endişesini taşıyan Beja kabilesi, Cuba Anlaşması'nın iptalini, doğu meselelerini ele alacak ulusal bir kongre düzenlenmesini ve bölgenin kalkınma projelerinden daha fazla pay almasını talep ediyordu.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

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