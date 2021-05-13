Son Dakika | Su seviyesi yükselmedi, kuraklık kapıda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Su seviyesi yükselmedi, kuraklık kapıda

Son Dakika | Su seviyesi yükselmedi, kuraklık kapıda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde suların ilkbaharda beklendiği gibi yükselmemesi kuraklık endişesini artırdı.

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde suların ilkbaharda beklendiği gibi yükselmemesi kuraklık endişesini artırdı.

Almus Barajı gölünde tarımsal sulama ihtiyacına cevap verebilmek ve elektrik üretimi için geçtiğimiz yıl su bırakılması sonucu su seviyesinde ciddi düşüş yaşandı. Su kıyı şeridinden yaklaşık 150 metre çekilirken, Malkayası olarak bilinen kayalık ortaya çıktı. Kış mevsiminin ardından dağlardaki karın erimesi ve yağışlarla birlikte su seviyesi tekrar yükselmeye başladı. Fakat su seviyesindeki yükselme bu yıl beklenen oranda olmadı. Önceki yıllarda sular altında kalan kayalık alanın açıkta kalması su seviyesindeki düşüşü gözler önüne serdi. Barajın beklenen oranda dolmaması ise yaz aylarında yaşanacak kuraklık endişesini artırdı.

GEÇEN YILLARA GÖRE SU SEVİYESİ DÜŞÜK KALDI

Emekli Mühendis Rami Kepenek, baraj gölünde geçen seneye göre su seviyesinin düşük kaldığını söyledi. Mayıs aylarında su ile kaplanan kaya parçasının açıkta kaldığına dikkat çeken Kepenek, "Bu kaya parçası tamamen suyun içerisinde kalıyordu. Ama bu sene su seviyesi düşmeye başladı" dedi.

Yöre halkından Yusuf Karaca ise Mayıs aylarında tamamen suyla kaplanan kayanın açıkta kaldığına dikkat çekerek, "Su seviyesi bu aylarda yükseliyordu, kayalık tamamen su içinde kalıyordu. Su yükselince savaktan taşıyordu. Ama uzun yıllardır su çok fazla yükselmiyor. Elektrik ürerimi özele geçtikten sonra baraj hiç dolmadı. Onunda nedenini bilmiyoruz, enerji üretimimi için kullanılıyor? Orasını da bilemiyoruz" diye konuştu.

(Nurhan İçmez/İHA)

Son Dakika | Su seviyesi yükselmedi, kuraklık kapıda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 72'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 72'ye yükseldi
MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama Açıklaması
MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama Açıklaması
MEB: '17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak.'
MEB: "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Demet Akalın İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Su seviyesi yükselmedi, kuraklık kapıda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 12:38:02. #1.16#

title