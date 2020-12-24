Son dakika! Sosyal medyadan yaptığı çağrı sonuç verdi
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Son dakika! Sosyal medyadan yaptığı çağrı sonuç verdi

24.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:32
Son dakika! Sosyal medyadan yaptığı çağrı sonuç verdi

Son dakika habere göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Doruk Arıcan, çektiği videoyu sosyal medya üzerinden belediye başkanına göndererek, atıl olarak bulunan bahçenin çocuk parkı olmasını istedi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Doruk Arıcan, çektiği videoyu sosyal medya üzerinden belediye başkanına göndererek, atıl olarak bulunan bahçenin çocuk parkı olmasını istedi. Bu isteği üzerine Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin duyarsız kalmadı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'den atıl olarak bulunan bahçenin çocuk parkı olmasını isteyen Doruk Arıca'nın isteğine cevap geldi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan bir çocuğun isteğini hemen yerine getirdi. 11 yaşındaki Doruk, sosyal medya üzerinden, "Sayın Münür başkanım buradan size sesleniyorum. Osmaneli Kütüphanesinin arka bahçesi karanlık olduğu için akşamları abilerimiz, ablalarımız buraya gelip burada yiyip içip pisliklerini buraya bırakıyorlar. Ben bu bahçeye bırakılan çöplerden çok rahatsız oluyorum. Ben ve arkadaşlarım bir araya gelip zaman zaman temizliyoruz, gelenler yine çöp bırakıp gidiyorlar. Ben ve mahalleli bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Lütfen atıl vaziyette olan bahçenin bir an önce aydınlatma yapılmasını ve çocuk park yapılmasını rica ediyorum, saygılar sunuyorum" demişti.

Bu çağrıya duyarsız kalmadı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, bu mesaj sonrası hemen olay yerine gitti. 11yaşındaki Doruk da alana gelirken, Başkan Şahin, duyarlı davranıştan dolayı teşekkür etti. Burada bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Doruk kardeşimizin sosyal medya üzerinden bize seslenmesi üzerine buraya geldik. Ben öncelikle Doruk kardeşimize ve ailesine bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Böyle bir ortama müdahale ettiği için ve kimsenin de temizlemesini beklemeden, arkadaşları ve kardeşleri ile bir araya gelip buradaki çöpleri temizlemesi ve bahçenin atıl vaziyetten kurtulup çocuk parkı ve oyun alanı yapılmasını istedi biz de kardeşimizin bu isteğini dikkate alıp bura ile ilgili neler yapılması gerektiğini düşünüp en kısa zamanda bahçeye aydınlatma ve park yapma çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Öte yandan Başkan Şahin daha sonra Doruk Arıcan'a günün anısına 1308 Osmaneli Belediyespor forması hediye etti. - BİLECİK

Son dakika! Sosyal medyadan yaptığı çağrı sonuç verdi
Son dakika! Sosyal medyadan yaptığı çağrı sonuç verdi
Son dakika! Sosyal medyadan yaptığı çağrı sonuç verdi
Son dakika! Sosyal medyadan yaptığı çağrı sonuç verdi
Son dakika! Sosyal medyadan yaptığı çağrı sonuç verdi
Son dakika! Sosyal medyadan yaptığı çağrı sonuç verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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