Son Dakika | SONDAJ KUYUSUNDA ÜZERİNE TOPRAK GÖÇMESİ SONUCU ÖLDÜ
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Son Dakika | SONDAJ KUYUSUNDA ÜZERİNE TOPRAK GÖÇMESİ SONUCU ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: BURDUR'un Yeşilova ilçesinde 5 metrelik sondaj kuyusunda üzerine toprak göçen Mehmet Aksakal (70) yaşamını yitirdi.

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde 5 metrelik sondaj kuyusunda üzerine toprak göçen Mehmet Aksakal (70) yaşamını yitirdi.

Yeşilova'ya bağlı Sazak köyünde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet Aksakal, Çingir tarlaları mevkiindeki tarlasında bulunan su kuyusunun etrafındaki çukurları toprakla doldurmak istediği sırada üzerine toprak göçtü. Aksakal, 5 metrelik derinlikte toprağın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burdur AFAD Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu Mehmet Aksakal'ın cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son Dakika | SONDAJ KUYUSUNDA ÜZERİNE TOPRAK GÖÇMESİ SONUCU ÖLDÜ
Son Dakika | SONDAJ KUYUSUNDA ÜZERİNE TOPRAK GÖÇMESİ SONUCU ÖLDÜ
Son Dakika | SONDAJ KUYUSUNDA ÜZERİNE TOPRAK GÖÇMESİ SONUCU ÖLDÜ
Son Dakika | SONDAJ KUYUSUNDA ÜZERİNE TOPRAK GÖÇMESİ SONUCU ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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