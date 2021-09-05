Son dakika haberi... Söke'de orman yangını
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Son dakika haberi... Söke'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: - Söke'de orman yangını Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

- Söke'de orman yangını

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, Doğanbey Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalara başlarken, helikopterler de sortileri ile alevlere havadan müdahale ediyor.

Son dakika haberi... Söke'de orman yangını
Son dakika haberi... Söke'de orman yangını
Son dakika haberi... Söke'de orman yangını
Son dakika haberi... Söke'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çalışkan

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