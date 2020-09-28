Kediyi çıkarmak isteyen küçük çocuk arabanın altında kaldı
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Kediyi çıkarmak isteyen küçük çocuk arabanın altında kaldı

28.09.2020 09:50 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:42

İstanbul'da sokakta oyun oynarken aracın altına giren kediyi çıkarmak isteyen çocuk, yoldan geçen aracın altında ezildi. Minik çocuğun bacakları kırılırken, o anlar kamerayla kaydedildi.

Esenyurt'ta sokakta oynarken bir arabanın altına giren kediyi çıkarmak isteyen çocuk, o sırada sokağa giren başka bir arabanın altında kalarak ağır yaralandı. Arabanın altında kalan çocuğun yardımına ilk önce arkadaşları koşarken yaşanan can pazarı saniye saniye kameralara yansıdı.

KEDİYE BAKMAK İÇİN YERE YATTI

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir çocuk sokakta arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada bir kedi görerek onu sevmek istedi ancak kedi arabanın altına girdi. Araç altındaki kediyi çıkarmak isteyen çocuk yola yatarak kediyi bakmaya çalıştı.

YOLDAN GEÇEN ARACIN ALTINDA KALDI

Bu sırada sokağa giren başka bir araba yerde yatan çocuğu göremeyerek çarptı. Aracın altında kalarak birkaç metre sürüklenen çocuk çocuğu ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların tepkisiyle kazayı fark eden sürücü, aracını durdurarak yardıma koştu. Araç altında kalan çocuğu, çıkarmak için arkadaşları da büyük çaba harcadı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla araç kaldırarak altında ezilen çocuk çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Ağır yaralanan çocuğun bacakları kırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kediyi çıkarmak isteyen küçük çocuk arabanın altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

Haber Yorumları (1)
EHLİYETİ NASIL ALMIŞ: Kazaya karışan kişi ehliyeti nasıl almış? Haber eksik kalmış. Sürücü yardım etmemiş aksine olay yerinden kaçmış gibi görüyor. Yaralı çocuğu arabasına almaması da acı verici. Sürücünün en kısa zamanda bulunması ve cezasının kesilmesini umuyorum.
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