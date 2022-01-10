Yolunu kestiği eski nişanlısını, sokak ortasında art arda ateş ederek öldürdü

Sabah saatlerinde Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde Barış Can Uçuk işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye Oskay'ın yolunu kesti.

ART ARDA ATEŞ ETTİ

Tabancasını çeken Uçuk, Raziye Oskay'a peşpeşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Raziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedaviye alınan Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Barış Can Uçuk, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri

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