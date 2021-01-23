Vurdumduymaz sürücüler yüzünden kanlar içinde ambulansa yürümek zorunda kaldı

Şişli'de bilekleri kesik kadına ulaşmak için olay yerine gitmeye çalışan ambulans ekipleri, vurdumduymaz sürücüler yüzünden yolda kaldı. Kanlar içinde bekleyen yaralı kadın, daha fazla dayanamayarak, ambulansa yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Şişli'de vurdumduymaz sürücüler yüzünden yaşanan olay, az kalsın genç bir kızı canından ediyordu. Saat 13:00 sıralarında meydana gelen olayda, Halaskargazi mahallesinden gelen yaralı kadın ihbarı üzerine sağlık ekipleri,harekete geçti. Ekipler, bilekleri kesik kadına hızla ulaşabilmek için siren çalarak olay yerine gitmeye başladı.

KANLAR İÇİNDE AMBULANSA YÜRÜDÜ

Ancak sağlık ekipleri, sirenleri çalmasına rağmen trafiğin tek yönlü sokağın ortasına park edilmiş araçlar yüzünden ilerleyemedi. Yaklaşık 15 dakika boyunca sokak ortasındaki araçların çekilmesini siren çalarak beklemek zorunda kalan ambulansa, kimse yardımcı olmadı. Kolu kesik bir halde kanlar içinde ambulansın gelmesini bekleyen yaralı kadın ise daha fazla dayanamayarak, yürüyerek ambulansa gelmek zorunda kaldı.

ARAÇLARINI TEKRAR AYNI YERE ÇEKTİLER

Kesik kolu ile ambulansa yürüyen yaralı kadın, pansumanını ayaküstü yaptırmak zorunda kaldı. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra sürücülerin araçlarını çekmesi ile yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin ambulans gittikten sonra yeniden aynı yere araçlarını park etmesi ise esnaflar ve çevredeki vatandaşlar tarafından tepki topladı.

ESNAF OTOPARK SORUNUNA ÇÖZÜM İSTİYOR

Yılladır yaşanan otopark sorununa çözüm bulunmasını isteyen esnaf Murat Gülçimen, "Burada bir yaralama olayı oldu. Biz buradan seyrediyorduk; ambulans geldi, burası full dolu. Ambulans geldi, sokağın başında 10-15 dakika siren çalarak bekledi. Arabalardan dolayı çıkamıyor. 20 senedir ben buradayım, 20 senedir buranın trafik sorunu çözülemedi. Burayı otopark olarak kullanıyorlar. Gelen yok. Polis geliyor, polis gittikten sonra tekrardan... Polis bunu tek tek takip edemez. Buraya kapan mı koyarlar artık bilmiyorum, sorunun çözülmesi lazım" ifadesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ