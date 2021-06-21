Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? 21 Haziran Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri değişti mi?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yeni dönemin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Erdoğan, esnetilen tedbirleri 4 maddede açıkladı. Peki, Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? 21 Haziran Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri değişti mi? 21 Haziran hangi yasaklar kalktı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yeni dönemin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Erdoğan, esnetilen tedbirleri 4 maddede açıkladı. Peki, Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? 21 Haziran Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri değişti mi? 21 Haziran hangi yasaklar kalktı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte detaylar haberimizde…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu cevap buldu. Pazar günleri uzun bir zaman dilimini kapsayan sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği ve hafta içi uygulanan yasak saatlerinin değişip değişmeyeceği son gerçekleşen kabine toplantısından bu yana merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edildi.

İŞTE KALDIRILAN TEDBİRLER

• 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

• Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.

• Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.