Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında "oyun havalı moral konseri" ilgi gördü
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Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında "oyun havalı moral konseri" ilgi gördü

16.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:52

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalanlara oyun havalı moral konseri verildi.

Edirne'de yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalanlara oyun havalı moral konseri verildi.

Edirne Belediye Bandosu, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Özgür Çocuklar Parkı'nda moral konseri düzenledi.

Vatandaşlar bandonun çaldığı oyun havalarına balkon ve pencerelerden alkışlarla katıldı, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Park yakınındaki taksi durağında çalışan taksiciler ve bir inşaatta çalışan işçiler de müzisyenleri alkışladı.

Taksici Emirkan Yılmaz, AA muhabirine, salgın kısıtlamasında konserin moral verdiğini söyledi.

İnsanların tedbirlere uyduğunu belirten Yılmaz, "Camlardan, balkonlardan izleyen vatandaşlara konser güzel bir eğlence oldu. İnşallah salgını en kısa sürede atlatırız, güzel günler gelir." dedi.

Taksici Volkan Karakaş da konserin moral verdiğini belirterek müzisyenlere teşekkür etti.

Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında 'oyun havalı moral konseri' ilgi gördü
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında 'oyun havalı moral konseri' ilgi gördü
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında 'oyun havalı moral konseri' ilgi gördü
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında 'oyun havalı moral konseri' ilgi gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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