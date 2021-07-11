Son dakika! Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı
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Son dakika! Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

Son dakika! Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Suşehri ilçesi D-100 karayolu Akçaağıl köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada; H.A.Y. (53) yönetimindeki 41 AAY 441 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Sürücü eşi G.Y., çocukları F.Y., E.Y., K.Y., ve A. Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan F.Y. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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