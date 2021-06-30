Son dakika! Sivas'ta mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşünde kazada ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ta arkadaşlarıyla gittiği mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşünde trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Sivas'ta arkadaşlarıyla gittiği mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşünde trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Şehit Cemalettin Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Şahin'in cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Şahin'in cenazesi, Ayyıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Şahin'in ailesi ile okul arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı mevkisinden kent merkezine doğru giden Semih Talha Demirkıran (18) yönetimindeki 58 FV 268 plakalı otomobil, dün, aydınlatma direğine çarpmıştı. Kazada Şehit Cemalettin Yılmaz Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun öğrencilerden Şahin, Demirkıran, Sultan Bulut (17), Umeyir Mustafa Kandır (17) ve Emir Kaya (17) yaralanmıştı. Şahin, Numune Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Liseden yeni mezun olan 5 arkadaş, bölgede mezuniyet fotoğrafı çektirdikten sonra dönüş yolunda kaza yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde