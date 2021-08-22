Son dakika: Şivan Perver'in ağabeyi koronavirüsten öldü
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Son dakika: Şivan Perver'in ağabeyi koronavirüsten öldü

Son dakika: Şivan Perver'in ağabeyi koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ŞİVAN Perver olarak bilinen şarkıcı İsmail Aygün'ün Şanlıurfa'da yaşayan ağabeyi Halil Aygün (74) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ŞİVAN Perver olarak bilinen şarkıcı İsmail Aygün'ün Şanlıurfa'da yaşayan ağabeyi Halil Aygün (74) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Şivan Perver'in çiftçilikle uğraşan ağabeyi Halil Aygün, 18 gün önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan Aygün, bugün hayatını kaybetti. 10 çocuk babası Halil Aygün'ün cenazesi Siverek ilçesi Kayalı Mahallesi'nde defnedildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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