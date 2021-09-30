Son dakika! Şişli'de rehin alınan hemşirenin davasında karar: Sanık 16 yıl hapse mahkum edildi - Haberler
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Son dakika! Şişli'de rehin alınan hemşirenin davasında karar: Sanık 16 yıl hapse mahkum edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Şişli'de rehin alınan hemşirenin davasında karar: Sanık 16 yıl hapse mahkum edildi Şişli'de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ramazan Keleş, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit' ve...

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de rehin alınan hemşirenin davasında karar: Sanık 16 yıl hapse mahkum edildi

İSTANBUL - Şişli'de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ramazan Keleş, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından 16 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

İstanbul Şişli'de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı gerekçesiyle, 24 yıl 6 aya kadar hapsi istenen tutuklu sanık Ramazan Keleş'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Ramazan Keleş ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Keleş'in 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Başkanı: "TCK'da madde kalmadı"

Mahkeme başkanı, mütalaanın açıklanmasının ardından, sanığa 'TCK'da 'Türk Ceza Kanunu'nda' madde kalmadı. Ne diyeceksin' dedi. Sanık ise, mahkeme başkanının bu sorusunu cevapsız bıraktı.

Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık Keleş, "Öldürme kastı ile hareket etmedim. Müştekinin ablası beni kandırdı. Ona duyduğum öfke sonucunda bunu yaptım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Altınları aldığını kanıtlayamadığım için almadıklarını söylüyorlar. Yaralanmasına pişman olduğum için çok pişmanım" diye belirtti.

Mahkeme başkanı sanığa, "Sen hala altından bahsediyorsun. Konunun muhatabı başka" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Keleş'i, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından 16 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında indirim uygulamayan mahkeme, tutukluluğunun devamına hükmetti.

"Adaletin tecelli ettiğini düşünüyoruz"

Duruşmanın ardından açıklama yapan hemşire Can'ın avukatı, "Hayrünnisa Can ile alakalı öldürmeye teşebbüs olayının yargılamasının sonuna geldik. Sanık Ramazan Keleş hakkında insan öldürmeye teşebbüsten ceza verildi. Ayrıca hürriyeti tahditten ceza verildi. Önemli husus, sanık hakkında iyi hal indirimi yapılmadı. Bu da sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarda mahkemelerimizin ne kadar duyarlı olduğunun kanıtıdır. Keşke bu olay gerçekleşmeseydi ama adaletin tecelli ettiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ramazan Keleş'in 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar ve 'hakaret' suçundan ise 3 aydan 2 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplam 10 yıl 9 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Son dakika! Şişli'de rehin alınan hemşirenin davasında karar: Sanık 16 yıl hapse mahkum edildi

Son dakika! Şişli'de rehin alınan hemşirenin davasında karar: Sanık 16 yıl hapse mahkum edildi

Son dakika! Şişli'de rehin alınan hemşirenin davasında karar: Sanık 16 yıl hapse mahkum edildi

Son dakika! Şişli'de rehin alınan hemşirenin davasında karar: Sanık 16 yıl hapse mahkum edildi
İhlas Haber Ajansı / İrem Demir - Son Dakika Haberleri
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