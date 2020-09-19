Şişli'de metroda intihar eden Iraklı kamerada Mecidiyeköy Metro İstasyonunda Iraklı Zeynel Abidin A. isimli gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Mecidiyeköy Metro İstasyonunda Iraklı Zeynel Abidin A. isimli gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Olay, Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonunda geçen Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro istasyonuna gelen 26 yaşındaki Iraklı Zeynel Abidin A., metronun istasyona giriş yaptığı sırada raylara atladı. İntihar eden genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Iraklı gencin intihar anına ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

İNTİHAR ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Iraklı Zeynep Abidin A.'nın istasyonuna gelerek metro geldiği sırada kendisini raylara attığı görülüyor. Metronun önüne bir kişinin atladığını gören vatandaşların yaşadığı panik anları da kameraya yansıyor.

Kaynak: DHA