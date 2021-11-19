Son dakika: Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yapılan uçak kazası tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Kentte ilgili 10 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, kaza kırıma uğrayan ve apronun yanındaki yeşil alana düşen uçakta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Servis, polis, jandarma, JAK ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kurtarma ve yangın söndürme çalışması yaparken bir yandan da yaralıların tahliyesi gerçekleştirildi.

Kurtarılan yaralılar tek tek kontrollü şekilde bölgeden alınarak güvenli bir alana taşındı. Triyaj alanındaki ilk müdahalenin ardından yaralıların ambulansla hastanelere sevki sağlandı.

Heyecanlı anlara sahne olan tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, gazetecilere yaptığı açıklamada, acil durum tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Acil durum planları çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla 2 yılda bir geniş katılımlı tatbikatlar düzenlendiğini dile getiren Benek, "Tatbikatın amacı, olası bir uçak kazasında en seri biçimde olaya müdahale edilerek, yangın söndürme ve kurtarma yapılmasıdır. Tatbikat, kamu kurum ve kuruluşların yardımıyla havalimanlarında meydana gelebilecek acil durumlara karşı hayat kurtarmak ve havalimanının uçuş faaliyetlerine hızla yeniden dönüşü için gerekli çalışmaların yapılması esasını taşıyor." diye konuştu.

Tatbikatı, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, havalimanı yöneticileri ve destek veren kurumların temsilcileri takip etti.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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