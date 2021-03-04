Son dakika... Simitçi kardeşler "askıda ekmek" uygulamasıyla gönülleri kazanıyor

Düzce'de simit tezgahlarında gönüllülük esasıyla askıda ekmek uygulamasına başlayan abi-kardeş, işten kalan zamanlarında ihtiyaç sahipleri için mesai harcıyor.

Ercan ve İsmail Biltaş, vatandaşların sağlık durumunu riske atmamak amacıyla 3 ay önce "Alo Simit" uygulamasını hayata geçirdi.

Sipariş teslim etmeye gittiklerinde aralarında sığınmacıların da bulunduğu bazı ailelerin ekonomik anlamda yaşadıkları zorluklara şahit olan kardeşler, bir ay önce simit tezgahlarında "askıda ekmek" uygulamasına başladı.

İşten kalan zamanlarında müşterilerinin desteğiyle aldıkları ekmekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Biltaş kardeşler, çocuklara simit, pasta ve kıyafet yardımı da yapıyor.

"350 ailenin günlük ekmek ihtiyacını karşılıyoruz"

İsmail Biltaş, AA muhabirine, "askıda ekmek" uygulamasını bilinenin aksine biraz daha geniş kapsamlı uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Projeyi hem SMS hem de sosyal medya aracılığıyla müşterilerine duyurduklarını anlatan Biltaş, "Müşterilerimizin hepsi çok büyük rağbet gösterdi. Günlük ortalama 100-150, toplamda ise 5 bine yakın ekmek dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Biltaş, 300-350 ailenin günlük ekmek ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, "Hemen her gün bu uygulamamız devam ediyor. Sadece simit, ekmek değil, pasta, bebek bezi ve maması gibi çeşitli ihtiyaçları da sahiplerine ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

"Çok güzel dualar alıyoruz"

İş yerinden ayrıldıktan sonra akşam vakti ekmek dağıtımı yaptıklarını dile getiren Biltaş, şöyle devam etti:

"Bazen bağış yapan müşterilerimizin belirlediği ailelere giderek yardımları ulaştırıyoruz. Gidip fırından ya da başka bir yerden aldığın zaman insan utanabiliyor. Biz de belirlediğimiz veya tesadüfen öğrendiğimiz ailelere ulaşıyoruz. Belirlediğimiz ailelere giderek ekmeklerini teslim ediyoruz. Çok güzel dualar alıyoruz. Hiç kimseyi teşhir etmeden yardımları ulaştırıyoruz."

Ercan Biltaş ise yaşadığı yorgunluğu ekmek ulaştırdıkları çocukların yüzündeki gülümsemeyle unuttuğunu ifade etti.

Çocukların kendilerini beklediğini anlatan Biltaş, "Bizi kapıda sevinçle karşılıyorlar. Onlar artık ailemizin bir parçası oldu. Elimizden geldiği kadarıyla destekte bulunmaya devam edeceğiz. Allah izin verdiği sürece biz ekmekleri kapıya ulaştıracağız. Pandemi sürecinde yardıma muhtaç insanların yanında olacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever