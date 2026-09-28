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Karaman FK'dan büyük ses getiren hakem tepkisi

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Karaman FK'dan büyük ses getiren hakem tepkisi
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Nesine 3. Lig temsilcilerinden Karaman FK, Ağrı 1970 karşısında sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılmasının ardından maçın hakemine sosyal medya hesabından pembe kalplerle dolu bir görsel paylaşarak tepki gösterdi. Kulüpten yapılan paylaşımda "Sahada kıyamet koparken malum şahsın kafasının içi" ifadeleri kullanıldı.

Nesine 3. Lig temsilcilerinden Karaman FK, sahasında Ağrı 1970'i konuk ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımla karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

HAKEME SES GETİREN TEPKİ

Ağrı 1970 karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Karaman FK, karşılaşmanın bitiminden sonra kulübün resmi sosyal medya hesabından, maçın hakeminin görselini pembe kalplerle dolu bir arka planın önüne yerleştirilmiş şekilde paylaştı. 

''MALUM ŞAHSIN KAFASININ İÇİ''

Kulübün hakem kararlarına ve maçın yönetimine yönelik gösterdiği tepki paylaşımında "Sahada kıyamet koparken malum şahsın kafasının içi" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırarak futbolseverlerin gündemine oturdu.

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