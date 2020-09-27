Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı
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Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı

27.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:30

Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan kamp yapan 2 bin gencin görüntüleri sosyal medyaya düştükten sonra jandarma kamp alanına baskın düzenledi.

Şile'de gençlerin sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak kamp yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri kamp alanında koronavirüs kurallarını hiçe sayan gençlere cezai işlem uyguladı.

Şile Doğancılı'da sosyal medya üzerinden haberleşerek hafta sonu kamp yapmak üzere buluşan gençler, jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu öğrenilen kamp alanına alınmadı. Bunun üzerine gençler, 100 metre ileride bulunan Milli Emlak'a ait bir alana geçerek kamp yapmaya başladı.

SOSYAL MEDYADAN İFŞA OLDULAR

Sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerde gençlerin birçoğunun maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde eğlendiklerinin görülmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgeye gelerek maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yüksek sesle müzik dinleyen gençlere cezai işlem uyguladı.

Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı

Gençlerin bir kısmı bölgede bir süre kamp yaptıktan sonra eşyalarını toplayarak alandan ayrıldı. Jandarma ekipleri kampçıları çıkarttıktan sonra zabıta ekipleri alanın kapısını mühürleyerek kapattı. Kamp alanı havadan da görüntülendi.

"UYAN DA VARDI UYMAYAN DA VARDI"

Kamp yapan bir kişi, "Sosyal mesafeye uyan arkadaşlarımız da vardı, uymayanlar da vardı. Bununla ilgili zaten Jandarma ekipleri de dolaştı. Görüyorlar insanları cezai işlem uyguluyorlar. Göremediklerine uygulayamıyorlar. İnternet üzerinden haberleştik. Biletler çıktı festival yapılacağı söylendi Şile'de" dedi.

Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı

"SOSYAL MESAFEYE UYMAYA ÇALIŞYORUZ"

Kamp yapan başka bir vatandaş ise, "Biz zaten kampçıyız. Sürekli kamplara geliyoruz. Kamptan sonra mecburen çöplerimizi topluyoruz. Bu bizim insani görevimiz. Sosyal mesafeye uyulması her bireyin sorumluluğu. Sosyal mesafeye zaman zaman uyulmadığı oluyor ama genelde uymaya çalışıyoruz. Çünkü bilincindeyiz problemin. O yüzden çok fazla iç içe olmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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