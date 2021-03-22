Son dakika! Silahlı saldırıda öldü; intikam cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı

Son dakika habere göre ADANA'da sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nuhman Yücel'in (41), 19 yıl önce öldürdüğü Necati Değer'in imam nikahlı eşinden olan oğlu ve onun kuzenleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

ADANA'da sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nuhman Yücel'in (41), 19 yıl önce öldürdüğü Necati Değer'in imam nikahlı eşinden olan oğlu ve onun kuzenleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 9 Mart günü saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Nuhman Yücel'e, arkasından yaklaşan 4 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği Yücel, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yücel, kaldırıldığı özel bir hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nuhman Yücel'in husumetli olabileceği kişiler üzerinde değerlendirme yaptı. Ekipler, Yücel'in 2002 yılında Necati Değer'i öldürdüğü, aldığı cezayı çekip, birkaç ay önce tahliye olduğunu belirledi. Araştırmayı bu yöne kaydıran ekipler, Necati Değer'in imam nikahlı eşinden olan oğlu olan Yılmaz Balık (29) üzerinde yoğunlaştı. Annesinin soyadını alan Yılmaz Balık, evine yapılan baskında gözaltına alındı. Balık'ı sorguya alan polis, cinayeti kuzenleri Veysi Balık (29), Abdulkadir Balık (34) ve arkadaşları Arda G. (22) ile gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine Veysi ile Abdulkadir Balık da gözaltına alındı, Arda G.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, cinayeti Arda G.'nin işlediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz Balık ile kuzenleri Veysi ve Abdulkadir Balık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR