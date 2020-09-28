Son Dakika: Silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı
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Son Dakika: Silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

28.09.2020 17:16 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:21
Son Dakika: Silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da hasmının evinin kapısını kurşunlayan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da hasmının evinin kapısını kurşunlayan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. aralarında husumet bulunan M.C.'nin evinin kapısına pompalı tüfekle ateş açtı. Olaydan sonra kaçan M.S. İlyasköy Polis Merkezine teslim oldu. Samsun Adliyesine sevk edilen M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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