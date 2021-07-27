Son dakika... Siirt'te otobüste bayılan kadın yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada
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Son dakika... Siirt'te otobüste bayılan kadın yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Siirt'te otobüste bayılan kadın yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi.

Siirt'te otobüste bayılan kadın yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada

SİİRT - Siirt'te toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüsünde baygınlık geçiren kadın yolcuyu kurtarmak için şoför ve vatandaşlar seferber oldu.

Belediye otobüsünün tecrübeli şoförü Cengiz Çelik, güzergah dışına çıkıp baygın vaziyetteki yolcuyu klakson çalarak, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Üniversite ile şehir merkezi hattında çalışan Siirt Belediyesi Halk Otobüsü şoförü Cengiz Çelik'in kullandığı 56 DA 905 plakalı halk otobüsünde bulunan kadın bir yolcu, aniden rahatsızlanarak, baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden yolcular otobüs şoförünü bilgilendirdi. Otobüs şoförü Çelik, baygınlık geçiren kadını güzergahını değiştirerek Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. Baygınlık geçiren kadına ilk yardım ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, hastanede tedavi altına alındı.

Şoförün bu davranışı vatandaşların takdirini kazandı.

Son dakika... Siirt'te otobüste bayılan kadın yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada
Son dakika... Siirt'te otobüste bayılan kadın yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada
Son dakika... Siirt'te otobüste bayılan kadın yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada
Son dakika... Siirt'te otobüste bayılan kadın yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada
Son dakika... Siirt'te otobüste bayılan kadın yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada
Son dakika... Siirt'te otobüste bayılan kadın yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada
Son dakika... Siirt'te otobüste bayılan kadın yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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