Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu
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Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

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Son dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde, Eren-6 operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Erkan Erdem kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eruh ilçesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "9 Nisan 2021 günü saat 14.30 sıralarında Eruh ilçe kırsalında icra edilen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan' operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma esnasında Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Erdem (28) yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu
Uzman Çavuş Erkan Erdem

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siirt'in Eruh ilçesinde hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" dedi.

Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

VALİLİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Siirt Valiliği'nden başsağlığı mesajı yayınlandı. Açıklamada, "Siirt/Eruh ilçe kırsalında icra edilen "Eren-6 Şehit J. Asb. Çvş. Celal ÖZCAN" operasyonunda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve aziz Milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu
Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu
Haber Yorumları (1)
ALİ AYDEMİR : Yüce Tanrı'dan rahmet diliyorum şehidimize. Mekanı cennet inşallah. Eli kanlı teröristler, akıttıkları kanda boğulacaklar inşallah.
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