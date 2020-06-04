Son dakika: Servislere, spor salonlarına ve pazar yerlerine yeni düzenleme! Pazar esnafının bağırarak satış yapması yasaklandı
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Son dakika: Servislere, spor salonlarına ve pazar yerlerine yeni düzenleme! Pazar esnafının bağırarak satış yapması yasaklandı

Son dakika: Servislere, spor salonlarına ve pazar yerlerine koronavirüs salgınına ilişkin yeni düzenlemeler geldi. Pazar esnafının bağırarak satış yapması yasaklandı.

Son dakika: Servislere, spor salonlarına ve pazar yerlerine yeni düzenleme! Pazar esnafının bağırarak satış yapması yasaklandı
04.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:40

Yeni normalleşme sürecinde servislerde, spor salonlarında ve sosyete pazarlarında salgına karşı alınan kurallara yeni düzenlemeler geldi.

CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan'ın aktardığı bilgilere göre, işçi servislerinde, spor salonlarında ve sosyete pazarlarında alınacak önlemler tekrar belirlendi.

Alkan, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeleri şu sözlerle aktardı:

İŞÇİ SERVİSLERİ

"Daha önce bir rehber yayınlanmıştı ama buna yeni düzenlemeler getirildi. Servislerde artık çapraz oturma düzeni olacak. Servisi kullanan personel evlerden alınma sırasına göre en arka sıradan başlamak üzere öne doğru sağ ve sol cama oturtulacak. Cam kenarları dolduktan sonra binen personel arkadan öne doğru çapraz şekilde koridor taraflarına oturacak. Çapraz oturma düzeni de bittikten sonra binen personel arkadan öne doğru olmak üzere boş koltuklara alınmalıdır ifadeleri yer alıyor.

SPOR SALONLARI

Spor salonlarında maske kullanımı... Spor yaparken maske takmanın riskleri olduğu için eleştirilen bir kuraldı bu. Buna ilişkin bir düzenleme var. 'Yüksek efor gerektiren sporlar yapılırken nefes almayı zorlaştıracağı için maske takılmayabilir.' deniliyor. 'Maskenin takılmadığı spor faaliyetlerinde olası temaslar sırasında kullanılmak üzere kişinin yanında maske bulundurmalıdır.' ifadesi de bu düzenlemede yer alıyor. Spor salonları için N95,FFP2 gibi yüksel filtreli maskeler ise önerilmiyor.

SOSYETE PAZARLARI

Pazar yerleri çokça konuşuluyordu. Maddeler halinde o da netleştiriliyor. Pazarlara maskesiz giriş olmayacak. 1 metre sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Esnaf bağırarak satış yapmamalıdır deniliyor. Rehberde, 'Tezgahlar antiseptik solisyonlarla temizlenmelidir' deniliyor.

OLTA BALIKÇILIĞI

Olta balıkçılığı için de bir dizi düzenleme var. 'Ağız, göz ve buruna dokunulmamlıdır.' maddesi var. Balık tutma araçları, kişiye özel olmalıdır ifadesi var. Rehber, 'Olta balıkçılığı gruplar halinde gerçekleştirilen bir aktivitedir.' diyor. Bu nedenle de 'Kişiler arasında 2 metre sosyal mesafe bulunmalıdır.' ibaresi yer alıyor."

Güncel Manşet

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