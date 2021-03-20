Son dakika... Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı kararıyla Muş'a bağlandı
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Son dakika... Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı kararıyla Muş'a bağlandı

20.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:46
Son dakika... Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı kararıyla Muş'a bağlandı

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Mart 2021 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 Mart 2021 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanmasına karar verildi.

3677 karar sayısı ile yayımlanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır ili, Kulp ilçesi, Alaca Mahallesi'nde Şenyayla olarak bilinen, Muş-Diyarbakır il sınırı olan Berroşk Komları, Gencuk ve Misur derelerinin kesişim noktasından Billur Deresi'ni takiben Pizar Tepe, 2047 rakımlı Kartal Tepe, Seğla Tepe, Gelyememi Deresi, Vorikamera Tepe güney eteklerinden Muhammetemin Deresi'nden Orta Deresi'nin dere yatağını takiben Murat Nehri ile birleştiği yer arasında kalan bölgenin Muş iline bağlanmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2'nci maddesi gereğince karar verilmiştir." - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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