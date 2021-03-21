Son Dakika! Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum: Hiç kimse Meclis'i hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz
Son dakika! Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'deki eyleminin 5'inci gününde gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz" ifadelerine yer verdi.
TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kararın ardından Meclis'te eyleme başlamıştı.
SABAH SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI
HDP grubuna ait odaya yer yatağı koyan Gergerlioğlu eyleminin 5'inci gününde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu.
TBMM'Yİ HUKUK DIŞI BİR PROPAGANDANIN PARÇASI KILAMAZ"
Şentop, Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz" ifadelerini kullandı.
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