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Son dakika! Selendi Orman İşletme Şefi Buran görevde başladı

Son dakika! Selendi Orman İşletme Şefi Buran görevde başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberler: Manisa'nın Selendi ilçesindeki Orman İşletme Şefliğine atanan Orman Mühendisi Gökhan Buran görevine başladı.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesindeki Orman İşletme Şefliğine atanan Orman Mühendisi Gökhan Buran görevine başladı.

Selendi Orman İşletme Şefi İsmail Apaydın'ın yerine atanan Orman Mühendisi Gökhan Buran görevine başladı. Demirci Kılavuzlar İşletme Şefliği görevinden Selendi'ye atanan Gökhan Buran 1988 yılında Salihli de doğdu. Liseye kadar eğitim hayatını Salihli'de tamamlayan Buran, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliğini 2012 yılında bitirdi. 2012 yılında Akhisar Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Kırkağaç İlçe Şefliğinde Danışman mühendis olarak çalışmasının ardından özel sektörde çalışan Buran, daha sonra 2020 yılında Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kılavuzlar Orman İşletme Şefliğine atandı.

İlçeye en iyi şekilde hizmet edeceklerini söyleyen Buran, "Projeler üreteceğiz. İnşallah projeler sayesinde halkımıza faydalı olacağız" dedi. - MANİSA

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Son dakika haberler: Manisa'nın Selendi ilçesindeki Orman İşletme Şefliğine atanan Orman Mühendisi Gökhan Buran görevine başladı.

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