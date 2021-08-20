Son dakika... Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi kısmi olarak hizmet vermeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi kısmi olarak hizmet vermeye başladı

Son dakika... Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi kısmi olarak hizmet vermeye başladı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sinop'taki sel felaketinde zarar gören ve hastaları helikopterle tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesinin acil servisi ve 3 polikliniği yeniden hizmet vermeye başladı.

Sinop'taki sel felaketinde zarar gören ve hastaları helikopterle tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesinin acil servisi ve 3 polikliniği yeniden hizmet vermeye başladı.

Ayancık'taki sel felaketinde bodrum katı ve zemin katı tamamen sular altında kalan Devlet Hastanesinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik güçleri, hastane personeli ve halkın birlikte temizlik yaptığı hastanede acil servis, kadın doğum, çocuk ve dahiliye polikliniği yeniden hizmete açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hastanenin yeniden hizmete açılan bölümlerini ziyaret ederek doktorlar ve hastalarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane Başhekimi Hasan Ergenç, AA muhabirine, 11 Ağustos'ta büyük bir sel felaketi yaşadıklarını hatırlattı. Selin olduğu günden itibaren güvenlik görevlileri ve vatandaşlarla hastanede temizlik çalışması yaptıklarını anlatan Ergenç, "Çok hızlı toparlanma sürecine girdik, bu kadar kısa sürede böyle toparlanabileceğimizi bilmiyordum. Bugün itibarıyla bunu başardık. Acil servis, kadın doğum, çocuk ve dahiliye polikliniği hizmete başladı. Hızlı bir şekilde yaralarımızı sarıyoruz. Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye başladık." dedi.

Ergenç, hastanede temizlik çalışmasının devam ettiğini, temizlenen yerlerin yeniden hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

Son dakika... Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi kısmi olarak hizmet vermeye başladı
Son dakika... Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi kısmi olarak hizmet vermeye başladı
Son dakika... Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi kısmi olarak hizmet vermeye başladı
Son dakika... Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi kısmi olarak hizmet vermeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz.'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Kerem Ali Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener İrem Derici Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi kısmi olarak hizmet vermeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:27:18. #1.15#

title