Son dakika: Selde kapanan Ardahan-Erzurum kara yolu açıldı
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Son dakika: Selde kapanan Ardahan-Erzurum kara yolu açıldı

Son dakika: Selde kapanan Ardahan-Erzurum kara yolu açıldı
Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde dün etkili olan sağanağın yol açtığı selin kapattığı Ardahan-Erzurum kara yolu yaklaşık 3,5 saat sonra ulaşıma açıldı.

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde dün etkili olan sağanağın yol açtığı selin kapattığı Ardahan-Erzurum kara yolu yaklaşık 3,5 saat sonra ulaşıma açıldı.

Şenkaya ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında başlayan sağanak sonrası sel oluştu. Sel suları sebebiyle Ardahan'ın Göle ilçesi ile Erzurum'un Oltu ve Olur ilçesini birbirine bağlayan kara yolu saat 19.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Şenkaya ve Göle tarafında 50'den fazla araç yolda mahsur kaldı. Kara yolları ekipleri sel sebebiyle ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışması başlattı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait iş makinelerinin yoğun çalışması sonucu yol dün saat 22.00 sıralarında temizlenerek ulaşıma açıldı.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak, Şenkaya ilçesinin Paşalı ve Oltu ilçesinin Havcala köylerindeki ekili arazilerde hasara neden oldu.


Son dakika: Selde kapanan Ardahan-Erzurum kara yolu açıldı
Son dakika: Selde kapanan Ardahan-Erzurum kara yolu açıldı
Son dakika: Selde kapanan Ardahan-Erzurum kara yolu açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın

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