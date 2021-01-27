Son Dakika: Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha yakalandı

Son dakika: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın darbedildiği olayla ilgili 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek. Daha önce de saldırıyla ilgili 2 kişi kişi yakalanmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15 Ocak'ta Cuma namazına gitmek için evinden çıktığı sırada 5 kişinin silahlı ve sopalı saldırısına uğradığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

4 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir."

DAHA ÖNCE DE 2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Selçuk Özdağ, geçen 15 Ocak'ta Çankaya ilçesine bağlı Cevizlidere Mahallesi'ndeki evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Yaralanan Özdağ, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganlardan G.T. ile A.G. gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 şüpheli hakkında daha 'kasten yaralama' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.