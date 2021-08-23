Son dakika: Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
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Son dakika: Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar

Son dakika: Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'da, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor.

Selden etkilenen İnebolu'nun Özlüce köyündeki çalışmalara, Trabzon Jandarma Komutanlığı Komando Asayiş Birliği ekipleri de destek veriyor.

Özlüce köyü sakinlerinden 70 yaşındaki Fatma Eriş, AA muhabirine, sel felaketine alzaymır hastası eşi Mehmet Eriş ile yaşadıkları tek katlı evde yakalandıklarını söyledi.

Kahvaltı yaptıktan sonra mutfağa geçtiğinde pencereden seli gördüğünü anlatan Eriş, "Mutfağın camından baktım, yoldan siyah bir su geliyor. Baktım çoğalıyor. Hemen para çantamı, nüfus kağıtlarımı aldım. Eşimi çekerek çatıya çıkarttım. Merdivenden çeke çeke eşimi çıkardım. Sonra çatıda bekledim." dedi.

Sel sularının çekilmesinin ardından evinin jandarma ekiplerince temizlendiğini belirten Eriş, "Ev temizleniyor. Allah razı olsun askerlerimizden. Bunlar harika insanlar, Allah onları korusun, devletimize, milletimize, askerlerimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Emekli elektrik ustası 68 yaşındaki Şefik Çubuk da bahçede fasulye topladığı sırada güçlü bir sel geldiğini dile getirerek, "Yüzmesini iyi bildiğim için 3-5 kulaçta bahçenin kapısını kaptım. Ondan sonra evin üst katına çıktım. Olanlar oldu. Evin içi komple çamur, evin bahçesi çamur, her taraf çamur. Şu anda evde temizlik var. Jandarmamız evi temizliyor. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı." diye konuştu.

Son dakika: Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika: Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika: Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika: Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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