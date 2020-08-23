Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda Son dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "İlk defa böyle büyük bir afet görüyorum, şehrin silüeti tamamen değişmiş durumda" sözleri durumun vahametini gözler önüne serdi.

Giresun'un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde dün akşam meydana gelen ve 1'i asker 4 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin ardından Dereli ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Gerçekten şehrin tamamen silüeti değişmiş durumda. Şehrin seviyesi değişmiş durumda" diyerek tabloyu gözler önüne serdi.

"DÜN BULUNDUĞUMUZ YER 2-3 METRE DAHA AŞAĞIDAYDI"

Bakan Pakdemirli şunları söyledi "Ben de ilk defa böyle büyük bir taşkın böyle büyük bir afet görüyorum. Gerçekten şehrin tamamen silüeti değişmiş durumda. Şehrin seviyesi değişmiş durumda. Şu anda 2-3 metre yükseklikte toprağa basıyoruz ama tahmin ediyorum dün bulunduğumuz yer 2-3 metre daha aşağıdaydı. Yol tabelalarını görüyoruz. Dükkanları gördük. Bazı dükkanlar tavana kadar kumla dolmuş durumda"