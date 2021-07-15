Son Dakika | Sel ev, ahır ve tarım aletlerine zarar verdi
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Son Dakika | Sel ev, ahır ve tarım aletlerine zarar verdi

Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sele yol açtı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sele yol açtı.

İlçede özellikle yüksek kesimlerde şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış dolayısıyla Çallı ve Karabağ köylerinde oluşan sel maddi hasara yol açtı.

Yöre sakinleri köye inen sel suları nedeniyle önlem almak için zamanla yarıştı. Köylüler evlerine suyun girmesini önlemek için büyük çaba gösterdi.

Çallı köyünde sel nedeniyle çöken ahır içerisinde 5 küçükbaş hayvan telef oldu, tarım aletleri zarar gördü.

Köy sakinlerinden Yasin Yılmaz, yüksek kesimlerde etkili olan yağmurun sele yol açtığını ifade ederek, "Yoğun yağmur ve dolu yağışı nedeniyle sel geldi. Evler, ahırlar sel suları altında kaldı. Sular otları götürdü, birkaç tane de hayvanım telef oldu." dedi.

Kağızman Kaymakamlığı köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

Son Dakika | Sel ev, ahır ve tarım aletlerine zarar verdi
Son Dakika | Sel ev, ahır ve tarım aletlerine zarar verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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