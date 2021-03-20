Son dakika! Şehitler için fidan dikimi yapıldı dualar edildi
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Son dakika! Şehitler için fidan dikimi yapıldı dualar edildi

20.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:49
Son dakika! Şehitler için fidan dikimi yapıldı dualar edildi

Son dakika yaşam haberi... Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde şehitler için fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde şehitler için fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Kaymakamımız Armağan Yazıcı ve daire amirlerimizin katılımı ilçemizdeki şehitlerimizin her biri için fidan dikme etkinliği gerçekleştirdik. İlçemizde bulunan 9 şehidimizin anısına 9 öğrencimiz tarafından fidan dikimi yapıldı. Yine 9 şehidimiz ve Çanakkale şehitlerimizin ruhu için öğrencilerimiz tarafından okunan 9 hatmin duası da İlçe Müftümüz Erkan Aksu tarafından yapıldı. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Son dakika! Şehitler için fidan dikimi yapıldı dualar edildi
Son dakika! Şehitler için fidan dikimi yapıldı dualar edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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