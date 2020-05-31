Son Dakika: Şehit polis memuru Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı (2)
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Son Dakika: Şehit polis memuru Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı (2)

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

31.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:21

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kıranköy Mezarlığındaki morgdan alınan Arslan'ın cenazesi, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardındın Çarşamba ilçesinde bulunan Rıdvan Paşa Camisi'ne getirildi.

Şehidin eşi bir çocuk annesi Gözde Arslan, bir süre polislerin omzunda taşınarak musalla taşına konulan ay yıldızlı bayrağa sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Bu arada törene katılanların yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ateşleri ölçüldü, maske dağıtıldı.

Sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazının ardından şehit Arslan'ın cenazesi, Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehidin yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenazeye, şehit Arslan'ın annesi Şükran, babası Ali, eşi Gözde, 3 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan ile Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polis ekibinin, durumundan şüphelenilen üç kişiye kimlik kontrolü yapmak için yaklaştığı sırada ateş açılması sonucu ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Son Dakika: Şehit polis memuru Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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