Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in baba ocağında yas var

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in Samsun'daki ailesine acı haber ulaştı.

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in Samsun'daki ailesine acı haber ulaştı.

Bafra ilçesi Şeyhören Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Nurettin ve annesi Münevver Şeker'e şehadet haberi, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlilerince verildi.

Acı haberi alan aile üyelerini, yakınları teskin etmeye çalıştı. Haberin ardından şehidin baba evinin etrafına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Şeker'in nişanlı olduğu, bir ay sonra evleneceği öğrenildi.

Şehidin nişanlısı Nidanur Dursun'un babası Hüseyin Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğünü temmuz ayında yapmayı planladıklarını, çok üzgün olduklarını söyledi.

Şehidin naaşının, yarın Bafra Asri Mezarlık Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bafra Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş