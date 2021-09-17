Son dakika: Şehit oğlunun rüyalarında isteğini söylediği anıtı yaptırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Şehit oğlunun rüyalarında isteğini söylediği anıtı yaptırdı

Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel
Son dakika: Şehit oğlunun rüyalarında isteğini söylediği anıtı yaptırdı

Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında 2018 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Van'ın Erciş nüfusuna kayıtlı Jandarma Komando Uzman Onbaşı Uğur Sağlam (26), tedavi gördüğü GATA'da 16 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında 2018 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Van'ın Erciş nüfusuna kayıtlı Jandarma Komando Uzman Onbaşı Uğur Sağlam (26), tedavi gördüğü GATA'da 16 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Yaşar Sağlam, şehit oğlunun rüyasında kendisine sürekli anıt yaptırmasını istediğini belirterek iİçedeki Halim Hoca Mezarlığı'nda şehitlik anıtı yaptırdı.

Lice'nin Birlik Köyü kırsalında güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar sırasında, 24 Mayıs 2018'de bir grup PKK'lı terörist ile çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan Van'ın Erciş İlçe nüfusuna kayıtlı  Uzman Onbaşı Uğur Sağlam, Diyarbakır'daki ilk müdahalenin ardından Ankara GATA Hastanesine sevk edildi. Burada 16 gün tedavi altında tutulan Sağlam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.3 yıldır her gün İlçeye bağlı Vanyolu Mahallesi'ndeki şehit oğlu Uğur Sağlam'ın kabrini ziyaret eden Yaşar Sağlam, duygu dolu anlar yaşadı. Yaşar Sağlam, "Oğlum, Lice ilçesinin Birlik köyü kırsalında şehit düştü. Her gün eşimle birlikte ziyaret edip kabrini suluyor, bakımını yapıyoruz. Şehit oğlum ile gurur duyuyoruz. Vatanı ve milleti için şehitlik makamına ulaştı. Şehit oğlum Uğur, her gece rüyalarıma geliyor ve bana kabrinin olduğu yerde şehitlik anıtı yaptırmamı istiyordu. Biz de eşimle karar verip, şehitlik anıtını yapıp rüyasında bizden talep ettiği isteği yerine getirdik. O sadece bizim değil 80 milyon Türk evladının şehididir. Oğlum Uğur şehit olurken nişanlıydı. Allah nasip etmedi, düğününü göremedik. Anne, baba olarak her gece şehidimizin acısıyla yatıyor, acısıyla kalkıyoruz. Biz şehidimizle gurur duyuyoruz. Şehit olmak sanki oğlumun içine doğmuştu, ablalarına sürekli şehit olacağını söylüyordu. Allah mekanını cennet etsin. Allah hiç kimseye böyle bir acı göstermesin" dedi


Son dakika: Şehit oğlunun rüyalarında isteğini söylediği anıtı yaptırdı

Son dakika: Şehit oğlunun rüyalarında isteğini söylediği anıtı yaptırdı

Son dakika: Şehit oğlunun rüyalarında isteğini söylediği anıtı yaptırdı

Son dakika: Şehit oğlunun rüyalarında isteğini söylediği anıtı yaptırdı

Son dakika: Şehit oğlunun rüyalarında isteğini söylediği anıtı yaptırdı

Son dakika: Şehit oğlunun rüyalarında isteğini söylediği anıtı yaptırdı

Son dakika: Şehit oğlunun rüyalarında isteğini söylediği anıtı yaptırdı

Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Son Dakika Haberleri
Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Amelia Hamlin Bergen Cansu Dere Düm Tek Tek
Spor Mustafa Denizli Mesut Özil Rıza Çalımbay Hamit Altıntop
Tüm Haberler Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Şehit oğlunun rüyalarında isteğini söylediği anıtı yaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 15:20:33. #1.11#