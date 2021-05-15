Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika 3. sayfa haberine göre Pençe-Şimşek harekat bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Yasin Özdamar, memleketi Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Şimşek harekat bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Yasin Özdamar, memleketi Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde dün Arama/Tarama faaliyeti icra edilmesi sırasında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Uzman Onbaşı Yasin Özdamar, şehit oldu. Şehit Özdamar'ın naaşı sabaha karşı Şırnak'tan askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Burada Vali Ömer Seymenoğlu ve askeri yetkililer tarafından karşılanan şehidin cenazesi Gelendost ilçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öğle saatlerinde morgdan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Çaltı köyüne getirildi. Şehidin cenazesi ilk olarak baba ocağına götürülerek, burada helallik alındı. Şehidin annesi Keziban ve baba Sadettin Özdamar ile amcası Murat Özdamar, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı daha sonra cenaze töreni için köy meydanına götürüldü. Bu sırada ayakta durmakta güçlük çeken baba Sadettin Özdamar, görevlilerin yardımıyla yürüyebildi. Baba Sadettin Özdamar, "Kuzum, kuzum" diyerek ağıt yaktı.

Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Binpınar, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, AK Parti YSK temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, şehidin ailesi, yakınları, köy halkı ve askeri yetkililer katıldı.

Şehit Özdamar'ın cenazesi öğle namazının ardından İl Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazı sonrasında tören mangasındaki silah arkadaşları tarafından cenaze aracına taşındı.

Bekar ve bir kardeşi olan Yasin Özdamar'ın cenazesi Çaltı köyü mezarlığında toprağa verildi. - ISPARTA

Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi.
Isparta'ya şehit ateşi düştü
Isparta'ya şehit ateşi düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Beren Saat Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Arda Turan Metin Oktay Gökhan Töre Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 15:19:39. #1.15#

title