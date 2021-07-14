Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
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Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in naaşı Yüksekova'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlamak için...

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in naaşı Yüksekova'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlamak için memleketine gönderildi.

Hakkari'de yapılan ilk törenin ardından, Şehit Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene Yüksekova 3.Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Yüksekova İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Müdürü Sezgin Değirmenci, İş Adamı Teoman Zeydan, polis ve asker katıldı.

Şehit Müdür Yardımcısı Cevher'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesiyle bir dakikalık saygı duruşunda duruldu ve şehidin özgeçmişi okundu. Törende duaların okunması ile Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa bırakıldı.

Şehit Müdür Yardımcısı Cevher'in naaşının, İstanbul'a gönderileceği belirtildi. - HAKKARİ

Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Hasan Cevher Yüksekova'dan memleketine uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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