Son dakika haberleri! Şehit Büyükelçi Taha Carım anıldı

Son dakika haberleri... Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı 1977'de Ermeni terör örgütü JCAG tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım, düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı 1977'de Ermeni terör örgütü JCAG tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım, düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'nde, Büyükelçi Lütfullah Göktaş'ın ev sahipliğinde şehit Büyükelçi Carım için anma merasimi düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Davulcu, Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş ve ilgililer katıldı.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti, farklılıkları zenginlik telakki etme geleneğini günümüzde de sürdürmektedir. Kültürel çeşitlilik, etnik köken, inanç, din ya da mezhep farklılığı, sadece devlet geleneğimiz ve hukuk değil, medeniyet anlayışımız açısından da bizde asla bir sorun olarak görülmemiştir." dedi.

Tarihsel süreçte, savaş ya da farklı dinamiklerin etkisiyle barış ortamının, toplumsal huzurun zedelendiği anlar da olduğunu dile getiren Göktaş, "Ama bizim insanımız, yaşanan travmaları geride bırakmayı, bulunduğu coğrafyada barış ve huzur iklimini hakim kılmayı daima başarmıştır." diye konuştu.

Terörle mücadelede tüm ülkeler arasında samimi bir iş birliği gerektiğini belirten Büyükelçi Göktaş, "Terör, geçmişte olduğu gibi günümüzde de tüm ülkeler, tüm toplumlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bizler, terörizmi hiçbir şekilde mazur görmemeyi, terörün hiçbir türüne geçit vermemeyi ilke edinmiş bir ülkeyiz. Bu nedenledir ki terör örgütlerine ya da terörle iltisaklı karanlık yapılanmalara destek çıkılmaması gerektiğini her platformda ısrarla vurguluyoruz. Bizler bu konuda ağır bedeller ödemiş, yurt dışında diplomatları da terör saldırılarına maruz kalmış bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, 70'li ve 80'li yıllarda bazı Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatlarını ve ailelerini hedef alan menfur saldırılar gerçekleştirdiğini anımsatarak, "O süreçte Roma da kana bulanmıştır. Sait Halim Paşa'yı 1921'de Roma'da şehit eden eli kanlı zihniyet, 1977'de ise Vatikan Büyükelçimiz Taha Carım'a kurşun sıkmıştır. İkametgahına girmek üzereyken Ermeni terör örgütünün menfur saldırısına maruz kalan o değerli büyükelçimizi unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Terörün her türünü lanetlediklerini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Büyükelçimiz Taha Carım'ı hedef alan o hain terör saldırısını, dünyanın neresinde olursa olsun masumların hayatına kasteden tüm terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Şehadetinin 44'üncü yıl dönümünde Şehit Büyükelçimiz Taha Carım'ı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. 63 yaşında kaybettiğimiz o güzide büyükelçimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bakanlığımız mensupları başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Merhum Büyükelçimiz Taha Carım'ın ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin