Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı

Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden bekçilerden şehit olan Gökçen Koşal son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden bekçilerden şehit olan Gökçen Koşal son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Bu mutlaka karşılığını bulacaktır" dedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün gece silahlı kavga ihbarına gittikten sonra saldırganlar tarafından silahla vurularak şehit olan bekçi Gökçen Koşal için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Evinin önünde helallik alındıktan sonra şehidin naaşı, Emniyet Müdürlüğü Binası önüne getirildi. Törende tabutun başına gelen Şehit Bekçi Koşal'ın annesi Kamile Koşal ve kız kardeşi Gökçe Koşal, gözyaşına boğuldu. Abisinin Türk bayrağına sarılı tabutuna gözyaşı döken Gökçe Koşal, "Kalk gideceğiz hadi. Abim kalk. Gel lütfen ağabey gel" diyerek sinir krizleri geçirdi.

Törende saygı duruşu esnasında anne Kamile Koşal ise zor ayakta durarak, oğlu için asker selamı verdi. Oğlunun tabutuna sarılan baba Hüseyin Koşal ise "Beni bıraktın gariban oğlum. Ben sensiz ne yaparım. Yalnız kaldım oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Törende konuşma yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Sözün bittiği yerdeyiz. Bir şehidimiz var. Vatan, millet savunması bakımından pek çok şehit verdik. Ama bu şehidimiz çok yüreğimizi yaktı. Çünkü kendini bilmez birinin hiçbir sebep yokken, toplumun düzenini, insanlığın rahat ve huzurunu temin etmeye çalışan bekçi kardeşlerimize doğrudan ateş ettiler. Bu hiçbir şekilde affedilecek bir durum değildir. Gerek bizim vicdanımızda, gerek mahşeri vicdanda bu mutlaka karşılığını bulacaktır" dedi.

Şehidin naaşı daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere dualar eşliğinde Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Rüstem Paşa Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına şehidin yakınları ve ailesinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile çok sayıda vatandaş ve şehidin mesai arkadaşı katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Aziz Yıldırım ve diğer mesai arkadaşlarıyla birlikte Şehit Bekçi Koşal'ın tabutunu sırtlayarak, cenaze aracına götürüldü. Şehit bekçi Gökçen Koşal, daha sonra dualar eşliğinde Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. - TEKİRDAĞ

Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı
Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'de şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher son yolculuğuna uğurlandı
Kavga ihbarına giden bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Kavga ihbarına giden bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memurunda örgüt izi olup olmadığı araştırılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Burak Elmas Alper Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Şehit Bekçi Koşal son yolculuğuna uğurlandı: Annesi, asker selamı ile oğlunu uğurladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 19:04:02. #1.15#

title