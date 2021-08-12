Son dakika... Seçim öncesi kan aktı: 6 yaralı 4 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da iki gurup seçim öncesi liste kavgasıyla birbirine girdi, 6 kişi yaralandı, 4 şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır'da iki gurup seçim öncesi liste kavgasıyla birbirine girdi, 6 kişi yaralandı, 4 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Lise Caddesi üzerinde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanlığı seçimi öncesi liste sunumunda, iddiaya göre adaylardan Abdullah Çetinkaya'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle karşı liste adayı Mustafa Aslanhan'ın itiraz dilekçesi verdiği esnada tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçlerinin ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edilmesiyle taraflar ayırıldı. İki taraftan da toplamda 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.

Bir önceki seçimde kavgayla iptal edilmişti

Edinilen bilgilere göre 8 Mart 2020 tarihinde aynı tarafların seçim günü kavga etmesi sonucunda seçimin iptal edilerek 9 Eylül 2021'e ertelendiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı