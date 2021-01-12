Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı
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Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı

12.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:18

Son dakika! Ankara'da MİT ve Emniyet'in düzenlediği ortak operasyonda, Savunma Sanayii Başkanlığı projelerini yabancı şirketlere aktardıkları tespit edilen biri eski kurum çalışanı 6 kişi gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) 1 yıldır Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürüttüğü çalışmalarda SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcileri tespit edildi.

PROJELERİ AKTARARAK RÜŞVET ALDIKLARI BELİRLENDİ

SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyetleriyle ilgili bilgileri savunma sektöründe faaliyet gösteren ve yabancı firma temsilciliği yapan şirket yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında rüşvet aldıkları belirlendi. Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle operasyon düzenlendi.

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Evdeki dijital materyallere el konuldu.

Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (33)
İDAMCI: İdam şart bu ülkede yoksa asla önünü alamayız
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GÜNDOĞDU: Bunlar vatan haini teröristler.
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BİLEN: al sana yerli ve milli yazılım , sonu böyle olacaktır işte
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