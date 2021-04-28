BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
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BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'un Bucak ilçesinde 2 çocuk annesi Hatice Işık (28), çalıştığı şarküteriye gelen R.T.?nin (30) av tüfekli saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde 2 çocuk annesi Hatice Işık (28), çalıştığı şarküteriye gelen R.T.?nin (30) av tüfekli saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Karayvatlar Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki şarküteride meydana geldi. Yanında getirdiği av tüfeğiyle şarküteriye giren R.T., henüz bilinmeyen nedenle, burada çalışan Hatice Işık'a 3 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Hatice Işık kanlar içerisinde yere yığılırken, R.T. ise olay yerinden uzaklaştı. Şarküterideki diğer çalışanlar ve silah sesini duyanlar olay yerine ambulans ve polis istedi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, gelen sağlık ekipleri Hatice Işık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

AV TÜFEĞİNİ OLAY YERİNDE BIRAKTI

Hatice Işık'ı vuran R.T.?nin olaydan sonra kullandığı tüfeği olay yerinde bırakıp, bir araçla uzaklaştığı belirlendi. Polis kaçan R.T.?nin yakalanması için çalışma başlattı.

CENAZE MORGA KALDIRLDI

Hatice Işık'ın cansız bedeni olay yeri incelemesi yapıldıktan sonra Cumhuriyet savcılığının talimatı ile otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olay yerine gelen Hatice Işık'ın yakınları feryat etti.

BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI
BURDUR ŞARKÜTERİDE ÇALIŞAN KADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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